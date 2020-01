योगेंद्र यादव ने JNU के VC को लेकर किया ट्वीट, कहा- उनका कोई बौद्धिक स्तर नहीं, वह संस्था के दुश्मन, उन्हें जाना होगा!

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) कैंपस के भीतर रविवार को हुई हिंसा के बाद मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा. JNU में लेफ्ट और राइट विंग के बीच हुए विवाद के बाद मामला देशभर में बढ़ चुका है. कई राजनेताओं ने इस मामले पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है. स्वराज इंडिया के संस्थापक योगेंद्र यादव (Yogendra Yadav) ने भी इस मामले में जेएनयू की वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार को लेकर अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, ''उनका कोई बौद्धिक स्तर नहीं है. उनके पास कोई प्रशासनिक कौशल नहीं है. उनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है. वह संस्था के दुश्मन हैं, जिसके वह प्रमुख हैं. जेएनयू के वीसी एम. जगदीश कुमार को जाना होगा! यदि आप सहमत हैं तो केवल लाइक नहीं, रीट्वीट करें.''

He has no intellectual stature.

He has no administrative acumen.

He has no moral authority.



He is the enemy of the institution that he heads.



JNU VC M. Jagdish Kumar must go!



Retweet (not just "like") if you agree. pic.twitter.com/eBA2P8Wny7