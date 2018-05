IPL 2018, KKR VS KXIP: 'इस वजह' से दोनों किंग्स इलेवन पंजाब और केकेआर खड़े हैं दोराहे पर!

खास बातें दोपहर चार बजे से खेला जाएगा पहला मैच आर अश्विन बनाम दिनेश कार्तिक शाहरुख के शेरों का सम्मान दांव पर

Matchday!

A crucial game for the #Knights as they take on KXIP today.



Let's turn this around #KKRHaiTaiyaar#KXIPvKKRpic.twitter.com/fBQSHERkTB — KolkataKnightRiders (@KKRiders) May 12, 2018

कोलकाता नाइट राइडर्स इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) -11 में शनिवार के पहले अहम अहम मुकाबले में मेजबान किंग्स इलेवन पंजाब से उसके घर होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में में भिड़ेगी. सही बात यह है कि दोनों ही टीमें अलग-अलग कारणों से दो राहे पर खड़ी हैं. लेकिन केकेआर के मुकाबले पंजाब की समस्या ज्यादा बड़ी दिखाई पड़ रही है. शुरुआती मैचों में बहुत सकारात्मक दिखाई पड़ रही बात अब समस्या में तब्दील सी हो गई है.पंजाब की ताकत इस सीजन में उसकी क्रिस गेल और लोकेश राहुल की सलामी जोड़ी रही है. दोनों ने टीम को कई दफा तूफानी शुरुआत दी है. मध्यक्रम का भार करुण नायर ने संभाले रखा है जिसमें मार्कस स्टोइनिस ने उनका बखूबी साथ दिया है. मध्यक्रम में एक स्थान के लिए कप्तान रविचंद्रन अश्विन ने तीन बल्लेबाजों का उपयोग किया है, लेकिन सफलता नहीं मिली है. मनोज तिवारी, युवराज सिंह और एरॉन फिंच मौकों को भुना नहीं पाए हैं. वहीं, गेंदबाजी में अश्विन और अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान ने शानदार प्रदर्शन किया है और टीम को काफी मजबूत किया हैं. तेज गेंदबाजी में एंड्रयू टाई और मोहित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया है.सलामी बल्लेबाज क्रिस लिन का बल्ला चलना कोलकाता के लिए बेहद जरूरी है. कप्तान दिनेश कार्तिक, लिन के साथ सुनील नारायण या रॉबिन उथप्पा में किसे पारी की शुरुआत करने भेजते हैं, यह बल्लेबाजों के मैदान पर उतरने के बाद ही पता चलेगा. कार्तिक का प्रदर्शन अभी तक अच्छा रहा है. नितीश राणा ने शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन हाल ही में वह राह भटक गए हैं. इनके अलावा आंद्रे रसेल किसी भी टीम के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं. गेंदबाजी में कुलदीप यादव, पीयूष चावला, नरेन की स्पिन तिगड़ी कोलकाता की ताकत है. तेज गेंदबाजी में टॉम कुरैन और रसेल पर भी अहम जिम्मेदारी है. आज के मुकाबले के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हो सकती हैं:दोनों टीमों के दोराहे पर खड़े होने की वजह यह है कि दोनों ही टीमों को यहां से जीत प्वाइंट्स टेबल में नंबर-2 का मजबूत दावेदार बना सकती है, तो एक और हार दोनों को ही बड़ी मुसीबत में डाल सकती है. पंजाब के साथ गंभीर समस्या यह हो चली है कि पूरी टीम का गेल और केएल राहुल पर जरुरत से ज्यादा निर्भर होना. राहुल (471) और गेल (311) ने पंजाब के कुल रनों में 51.5 फीसदी योगदान दिया है. मतलब ये दोनों गए, तो केकेआर ने समझो जीत लिया मैच.