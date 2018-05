IPL Qualifier 1, SRH vs CSK: महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना का यह रिकॉर्ड टूटना मुश्किल ही नहीं...!

खास बातें यह रिकॉर्ड नहीं आसां..! दोनों कर रहे रिकॉर्ड की बारिश! सेमीफाइनल के बादशाह!

क्या बात है! भइया अगर इन दोनों को आईपीएल का भीष्म पितामह एक बार को करार दिया जाए, तो एक बार को गलत नहीं ही होगा! ऐसे-ऐसे कारनामे कर डाले महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने मिलकर कि जो सुने, वहीं दांत तले उंगली दबा ले. एक-एक के नाम ही अनेकों रिकॉर्ड जमा हो चुके हैं. इतने कि हम आपको गिनाते-गिनाते थक जाएंगे. और आप गिनते-गिनते. बहरहाल धोनी और रैना ने हैदराबाद के खिलाफ क्वालीफायर मुकाबले (मैच रिपोर्ट) में मैदान पर पैर रखने के साथ ही एक नया रिकॉर्ड बना दिया.वैसे धोनी ने हाल ही में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ भी तीन कारनामे किए थे. धोनी ने रविवार को पंजाब के खिलाफ तीन कैच लपके थे. इसी के साथ ही धोनीके खाते में टी-20 में अब 144 कैच जमा हो गए, तो वहीं अब उनक कुल 216 शिकार हो गए. वहीं, धोनी ने रविवार को बैटिंग में आईपीएल में अपने 4000 पूरे किए. धोनी यह कारनामा करने वाले आईपीएल के सिर्फ सातवें बल्लेबाज बन गए. धोनी के चाहने वालों के इन रिकॉर्डों की चर्चा थमी भी नहीं थी हैदराबाद के खिलाफ क्वालीफायर-1 मुकाबले में उन्होंने एक और इतिहास अपने नाम लिख दिया.कुछ ऐसे ही काम को सुरेश रैना ने भी अंजाम दिया. रैना भी धोनी के साथ कदमताल करने में लगे हैं! वैसे सुरेश रैना की निगाहें आज एक खास रिकॉर्ड पर लगी हुई हैं. और जब वह बैटिंग के लिए मैदान पर उतरेंगे, तो उनके जहन में यह बात घूम रही होगी. ध्यान दिला दें कि विराट इस समय आईपीएल में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं. उन्‍होंने अब तक 38.35 के औसत से 4,948 रन बनाए हैं.सुरेश रैना इस मामले में उनसे 17 रन ही पीछे हैं. उन्‍होंने आईपीएल में अब तक उन्‍होंने 34.48 के औसत से 4931 रन बनाए हैं. आज के मैच में यदि वे 18 रन बनाने में सफल रहे तो विराट कोहली के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे. बहरहाल, हम आपको धोनी और रैना के उस हालिया कारनामे से अवगत करा देते हैं, जो उन्होंने क्वालीफायर मुकाबले में मैदान पर उतरते ही बना डाला.

बता दें कि हैदराबाद के खिलाफ यह मुकाबला धोनी और रैना का आईपीएल के इतिहास में 24वां सेमीफाइनल/प्ले-ऑफ मुकाबला रहा. इन दोनों के अलावा किसी और तीसरे खिलाड़ी ने अभी तक यह कारनामा नहीं ही किया है. ये दोनों एक-एक बार सेमीफाइनल से चूके. धोनी साल 2016 में सेमीफाइनल का हिस्सा नहीं रहे, तो रैना पिछले साल सेमीफाइनल नहीं खेले. चेन्नई नौ बार अंतिम चार में पहुंची और ये दोनों सभी मौकों पर टीम का हिस्सा रहे.