AIIMS नर्सिंग ऑफिसर के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

AIIMS Nursing Officer Admit Card: लगभग एक साल के लंब इंतजार के बाद एम्स (AIIMS) ने आखिरकार नर्सिंग ऑफिसर के लिए एडमिट कार्ड (Nursing Officer Admit Card) जारी कर दिए हैं. एम्स भोपाल, जोधपुर, पटना और रायपुर में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती ( Nursing Officer Recruitment) की घोषणा सितंबर 2018 में की गई थी. भर्ती घोषणा के एक साल तक परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका था. अब एम्स ने आखिरकार नर्सिंग ऑफिसर परीक्षा (Nursing Officer Exam) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. बता दें कि एम्स नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन फरवरी के महीने में किया जाएगा. आवेदक अपने एडमिट कार्ड एम्स के एग्जाम पोर्टल aiimsexams.org पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को लॉग इन करना होगा. नर्सिंग ऑफिसर की परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी और परीक्षा का आयोजन 7 फरवरी को किया जाएगा.

AIIMS Recruitment to the Post of Nursing Officer 2018 Examination Admit Card

नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी की डिटेल्स इस प्रकार हैं-

एम्स भोपाल- 600 पद

एम्स जोधपुर- 600 पद

एम्स पटना- 500 पद

एम्स रायपुर- 300 पद

परीक्षा के लिए समय 3 घंटे निर्धारित है. परीक्षा में 200 सवाल पूछे जाएंगे और सवाल एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछे जाएंगे. 200 सवालों में से 180 सवाल विषय से संबंधित होंगे वहीं 20 सवाल सामान्य ज्ञान और एप्टीट्यूड से जुड़े होंगे. प्रत्येक गलत जवाब के लिए एक तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी.

इस भर्ती परीक्षा में सामान्य केटेगरी के लिए क्‍वालिफाइंग मार्क्स 50%,ओबीसी के लिए 45 % और एससी,सटी के लिए 40 प्रतिशत हैं. केटेगरी से इतर दिव्यांग उम्मीदवारों को अतिरिक्त 5 प्रतिशत की राहत दी जाएगी.