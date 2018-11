Canara Bank PO Recruitment 2018: पीओ के 800 पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख आज, ऐसे करें आवेदन

खास बातें पीओ के पदों पर आवेदन करने की आज आखिरी तारीख है. कुल 800 पदों पर भर्ती होनी है. इन पदों पर ग्रेजुएट आवेदन कर सकते हैं.

केनरा बैंक (Canara Bank) ने अक्टूबर में पीओ परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था. पीओ के 800 पदों पर आवेदन करने की आज आखिरी तारीख है. उम्मीदवार केनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट canarabank.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. पीओ के पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को एक साल का बैंकिंग और फाइनेंस में ग्रेजुएट डिप्लोमा कराया जाएगा. इस दौरान 9 महीने उम्मीदवारों को क्लास में पढ़ाया जाएगा, जबकि 3 महीने उम्मीदवारों को केनरा बैंक में इंटर्नशिप कराई जाएगी. भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी नीचे दी गई है.प्रोबेशनरी ऑफिसर (Probationary Officer)800 पदइन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 55 फीसदी अंकों के साथ ग्रेजुएट होना अनिवार्य है.इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 20 साल और अधिकतम उम्र 30 साल होनी चाहिए.

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार केनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट canarabank.com परजाएं.वेबसाइट के Apply Now के सेक्शन पर दिए गए RP 1/2018-Recruitment of Probationary Officers in JMGS-I के लिंक पर क्लिक करें.नया पेज खुलने पर Click here to apply Online पर क्लिक करें.अब आप लॉग इन कर सकते हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो Click here for New Registration पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन कर लें. जिसके बाद आप आसानी से लॉग इन कर पाएंगे.लॉग इन करने के बाद आप आवेदन कर सकते हैं.