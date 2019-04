IBPS Clerk Mains Result 2019: जारी हुआ मेन परीक्षा का रिजल्ट, यहां डायरेक्ट लिंक से करें चेक

खास बातें IBPS ने क्लर्क मेन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जारी हुआ है. मेन परीक्षा 20 जनवरी को आयोजित की गई थी.

IBPS Clerk Mains Result 2019 जारी कर दिया गया है. क्लर्क मेन परीक्षा का रिजल्ट (IBPS Clerk Result) आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जारी किया गया है. उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर ही अपना रिजल्ट चेक (IBPS Clerk Result 2019) कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की मदद से लॉग इन करना होगा. आईबीपीएस क्लर्क मेन्स परीक्षा (IBPS Clerk Mains Exam) 20 जनवरी को आयोजित की गई थी. IBPS क्लर्क के 7275 पदों पर भर्तियां करेगा. चयनित होने वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति 19 बैंकों में की जाएगी.

उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर मेन परीक्षा का रिजल्ट (IBPS Mains Result) चेक कर सकते हैं.

IBPS Clerk Mains Result 2019



इसके अलावा उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स से भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.



IBPS Clerk Mains Result 2019 इन स्टेप्स से करें चेक



स्टेप 1. उम्मीदवार क्लर्क मेन रिजल्ट चेक करने के लिए IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

स्टेप 2. वेबसाइट पर दिए गए Click here to view your result for main examination of CRP- Clerks-VIII के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि भरकर लॉग इन करें.

स्टेप 4. अब आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 5. आप अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट ले सकते हैं.

