UP Board Result 2019: यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट 15 से 20 अप्रैल के बीच, जानिए डिटेल

यूपी बोर्ड (UP Board) 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board Result) इस महीने जारी कर देगा. हाईस्कूल और इंटर की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है. मूल्यांकन कार्य पूरा होने के बाद करीब 10-15 दिन बाद रिजल्ट (UP Board Result 2019) जारी किया जाता है. ऐसे में यूपी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board Results) 15 से 20 अप्रैल के बीच जारी कर सकता है. 10वीं और 12वीं का रिजल्ट UP Board की ऑफिशियल वेबसाइट upresults.nic.in पर जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स इस वेबसाइट पर जाकर ही अपना रिजल्ट (UP Board 10th, 12th Result) चेक कर पाएंगे. बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होकर 28 फरवरी 2019 को खत्म हो गई थी. यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में करीब 58 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया है. आपको बता दें कि यूपी बोर्ड ने पिछले साल परीक्षाओं का रिजल्ट 29 अप्रैल 2018 को जारी किया गया था. पिछले साल कक्षा 10 में 75.16 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए थे.



UP Board Result 2019 ऐसे कर पाएंगे चेक



स्टेप 1: स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए upresults.nic.in पर जाना होगा.

स्टेप 2: अब 10वीं के स्टूडेंट्स को 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को 12वीं के रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 3: अपना रोल नंबर डालकर सबमिट करना होगा.

स्टेप 4: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 5: भविष्य के लिए आप अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले पाएंगे.

