नासा (NASA) अपने नए स्पेस मिशन के लिए लोगों की भर्ती कर रहा है. चंद्र और मंगल ग्रह के लिए नासा अंतरिक्ष यात्रियों को रिक्रूट करने जा रहा है. नासा ने अपने इस मिशन का नाम आर्टेमिस मिशन रखा है. सीनेट की रिपोर्ट के मुताबिक, नासा की यूनिट में फिलहाल 40 एस्ट्रोनॉट हैं, लेकिन उन्हें अपनी इस टीम के लिए और लोगों की जरूरत है. जानकारी के मुताबिक, नासा 2 मार्च से 31 मार्च के बीच आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेगा.

नासा ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी है. इस ट्वीट को जिम ब्रिडेंस्टीन ने किया है. बता दें, जिम ब्रिडेंस्टीन नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं. अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, ''नासा 2 मार्च से नए एस्ट्रोनॉट्स के आवेदन लेना शुरू करेगा. इसलिए अपने रिज्‍यूमे अभी से तैयार कर लें और यह वीडियो देखें.''

Big news! Starting March 2 @NASA will begin accepting astronaut applications. Our newest astronauts have what it takes to explore the stars — do you? Check out their advice to #BeAnAstronaut and get your resumes ready! https://t.co/MtguPM6h3Apic.twitter.com/KUlQh7ADDL