RRB Group D Admit Card: इन डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें ग्रुप डी एडमिट कार्ड

खास बातें रेलवे ग्रुप डी के पदों पर भर्ती परीक्षा करा रहा है. ग्रुप डी की परीक्षा 17 दिसंबर तक चलेगी. भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं.

रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी (RRB Group D) के पदों पर भर्ती परीक्षा करा रहा है. ग्रुप डी की परीक्षा 17 दिसंबर तक चलेगी. रेलवे ने कई परीक्षाओं के लिए ए़डमिट कार्ड (RRB Group D Admit Card) जारी कर दिया है. उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. ग्रुप डी के पदों पर पहली बार कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा हो रही है. ग्रुप डी के पदों पर पहले चरण की कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा (RRB CBT) के बाद दूसरे चरण की परीक्षा होगी. दूसरे चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी. ग्रुप डी के पदों पर करीब 1.90 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था. उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.ग्रुप डी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाएं.अब Click here to down load e-call letter, Exam City, date advice and SC, ST travel Authority for CBT for level-1 posts under CEN 02/2018 के लिंक पर क्लिक करें.अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर लॉग इन करें.आपका एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप आसानी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.