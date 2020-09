RRB NTPC 2020: रेलवे की तीन कैटेगरी में है 1 लाख से अधिक वैकेंसी, इस दिन से शुरू होंगी परीक्षाएं

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण अब तक परीक्षा आयोजित नहीं कराई जा सकी थी. यादव ने कहा, “तीनों श्रेणियों के पदों के लिये कंप्यूटर आधारित परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी और विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही की जाएगी.”

यादव ने कहा, “हमनें विभिन्न श्रेणियों में 1,40,640 पदों पर भर्ती के लिये आवेदन आमंत्रित किये हैं. इनकी अधिसूचना कोविड से पहले जारी की गई थी. इन आवेदनों की जांच का काम पूरा हो गया था लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण कंप्यूटर आधारित परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी.”

रेलवे की परीक्षाओं की घोषणा करते हुए रेल मंत्री पीयूश गोयल ने भी शनिवार को एक ट्वीट किया था.

Railways to start Computer Based Test for notified 1,40,640 vacancies from 15th December 2020



Vacancies are of 3 types:



????Non Technical Popular Categories(guards, clerks etc)

???? Isolated & Ministerial

???? Level 1(track maintainers, pointsman etc)



???? https://t.co/T4VxTaR9wE