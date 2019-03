RRB JE Application Status: इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें जूनियर इंजीनियर का एप्लीकेशन स्टेटस

रेलवे में जूनियर इंजीनियर (RRB Junior Engineer) समेत 13,487 पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार अब अपना एप्लीकेशन स्टेटस (RRB JE Application Status) चेक कर सकते हैं. रेलवे ने आरआरबी की सभी वेबसाइट्स पर एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए एक लिंक एक्टिव कर दिया है. उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा. लॉग इन करने के बाद ही आप अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर पाएंगे. ध्यान रहे कि RRB JE का एप्लीकेशन स्टेटस 31 मार्च तक चेक किया जा सकता है. बता दें कि जूनियर इंजीनियर (RRB JE) समेत 13,487 पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर 2018 में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था. इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू हुई थी. इन पदों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए 2 स्टेज में कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी. जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा.

उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं.

RRB JEE Application Status Link



RRB JE 2019: एप्लीकेशन स्टेटस ऐसे भी कर सकते हैं चेक



स्टेप 1: उम्मीदवार अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए Link for viewing the application status of the candidates who applied for CEN 03/2018 के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपनी आरआरबी सेलेक्ट करें.

स्टेप 4: अब रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें.

स्टेप 5: अब आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर पाएंगे.

