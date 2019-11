RRB JE CBT 2 Result: रेलवे जूनियर इंजीनियर सीबीटी 2 रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

खास बातें सीबीटी 2 का रिजल्ट जारी हो गया है. पास होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट RRB वेबसाइट्स पर जारी की गई है. जल्द ही स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा.

RRB JE CBT 2 Result: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक और रासायनिक और धातुकर्म सहायक की सीबीटी 2 का रिजल्ट (RRB JE Result) जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों को सफलता मिली है उनकी एक लिस्ट RRB की सभी रीजनल वेबसाइट्स पर जारी कर दी गई है. उम्मीदवार लिस्ट में अपना नाम और स्कोर कार्ड अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. बता दें कि कुछ दिनों पहले आरआरबी ने जेई भर्ती सीबीटी-2 की फाइनल आंसर-की जारी की थी. RRB JE CBT 2 परीक्षा 28 अगस्त से 1 सितंबर के बीच और 19 सितंबर को आयोजित की गई थी.



RRB JE Result 2019 ऐसे करें चेक



-उम्मीदवार अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाएं.

-वेबसाइट पर दिए गए Click here to View List of Candidates Shortlisted for Document Verification and Medical Examination for the Post of JE, DMS & CMA under CEN 03-2018 के लिंक पर क्लिक करें.

-अब इस लिस्ट में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करें. (अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इस लिस्ट में हैं तो आप पास हो गए हैं.)

RRB JE CBT 2 Result (Scorecard) ऐसे कर पाएंगे चेक

रेलवे जल्द ही उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड जारी कर देगा.

उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से अपने अंक देख सकेंगे.

RRB JE Scorecard

ये है अगला चरण

अगले चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा. जो उम्मीदवार सीबीटी 2 में पास हुए हैं उन्हें ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा. मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए उम्मीदवारों को 24 रुपये फीस देनी होगी.

