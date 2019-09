RRB NTPC Exam: आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में आ चुके हैं ये सवाल, जरूर डालें एक नजर

खास बातें एनटीपीसी परीक्षा की तारीख अभी तक जारी नहीं की गई है. परीक्षा में अभी समय है. उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए.

RRB NTPC Exam: आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की तारीख (RRB NTPC Exam Date) को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. ऐसे में एडमिट कार्ड (RRB NTPC Admit Card) जल्द आने का तो सवाल ही नहीं उठता है. उम्मीदवारों के पास परीक्षा (RRB NTPC Exam) की तैयारी के लिए अभी और समय है. उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए. एनटीपीसी परीक्षा को क्रैक करने के लिए अच्छी तैयारी की जरूरत है. आज हम RRB NTPC के उम्मीदवारों के लिए पिछली बार परीक्षा में आए सवाल लेकर आए हैं. आइये जानते हैं एनटीपीसी परीक्षा में आ चुके सवालों के बारे में.



आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में आ चुके हैं ये सवाल (RRB NTPC Previous Year Questions)



1. महान सम्राट अशोक किस वंश के थे?



A) मौर्य वंश

B) मुगल वंश

C) गुप्त वंश

D) चोल वंश

उत्तर: A

2. निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था?



A) जामा मस्जिद, दिल्ली

B) बादशाही मस्जिद, लाहौर

C) काबुली बाग मस्जिद, हरियाणा

D) किला-ए-कुहना मस्जिद, दिल्ली

उत्तर: A

3. श्रीलंका (तब सीलोन) को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सीलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी?



A) 1948

B) 1972

C) 1947

D) 1968

उत्तर: A



4. जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था?



A) कर्नल रेजिनाल्ड डायर

B) माइकल ओ डायर

C) एच. एच. आस्कुइथ

D) विंस्टन चर्चिल

उत्तर: A

5. 25, 23, 26, 29, 31, 39 और 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए.



A) 25

B) 26

C) 29

D) 31

उत्तर: B



6. रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है?



A) रूटाइल

B) हीमेटाइट

C) चूना पत्थर

D) पिचब्लेंड

उत्तर: D

7. 0.00081 ÷ 0.09 को हल कीजिए.



A) 0.09

B) 0.009

C) 0.9

D) 0.0009

उत्तर: B

8. 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे?

A) 0

B) 4

C) 6

D) 2

उत्तर: C

9. सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है?

A) अपवर्तन

B) परावर्तन

C) प्रत्याकर्षण

D) विकिरण

उत्तर: A

10. कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है?

A) कृष्णा

C) गोदोवरी

C) कावेरी

C) पेरियार

उत्तर: C

