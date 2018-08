RRB Alp Admit Card: Group C के पदों पर 20 अगस्त को होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

खास बातें 20 अगस्त को होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुका है. परीक्षा 3 शिफ्टों में होगी. 20 अगस्त के बाद 21, 29, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा होगी.

रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप सी ( RRB Group C ) के पदों पर 20 अगस्त को होने वाली परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 17 अगस्त को जारी किया था. ग्रुप सी के उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड (RRB Admit Card) रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. ग्रुप सी (Group C) की परीक्षा 3 शिफ्टों में होगी. उम्मीदवार 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा में परीक्षा दे सकते हैं. 20 अगस्त के बाद 21, 29, 30 और 31 अगस्त को परीक्षा होगी. ग्रुप सी की परीक्षा खत्म होने के बाद रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ग्रुप डी ( RRB Group D ) के पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा.आपको बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप सी असिस्टेंट लोको पायलेट और टेक्नीशियन (Group C Alp & Technicians) के 26 हजार 502 पदों पर आवेदन मांगे थे. रेलवे ने बाद में पदों की संख्या बढ़ा कर 60 हजार कर दी थी.

उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए indianrailways.gov.in पर जाएं.वेबसाइट पर Login Link for E-Call Letter, Exam City and Date intimation and SC/ST Travel pass के लिंक पर क्लिक करें.नया पेज खुलेगा, यहां अपनी जानकारी भरकर लॉगइन करें.आपका एडमिट कार्ड (RRB Alp Admit Card) आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं.भविष्य के लिए आप एडमिट कार्ड का प्रिंट ऑउट भी ले सकते हैं.