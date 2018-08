RRB Recruitment: बेरोजगार नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी, Group c के लिए 26 हजार से बढ़कर 60 हजार होगी वैकेंसी

रेलवे में नौकरी की चाह रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. रेलवे भर्ती बोर्ड (Railway Recruitment Board) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक ग्रुप सी (RRB Group C) में भर्ती के लिए पदों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है. Group C (ALP & Technicians) की वैकेंसी 26 हजार 502 से बढ़ाकर 60 हजार की जा सकती है. पदों की संख्या बढ़ाने के संबंध में जानकारी जल्द दी RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी. आप समय समय पर आरआरबी (RRB) की वेबसाइट पर जाकर वैकेंसी के संबंध में अपडेट ले सकते हैं.आपको बता दें कि रेलवे ने ग्रुप सी (RRB Group C) और ग्रुप डी (RRB Group D) के पदों को मिलाकर करीब 90 हजार वैकेंसी निकाली थी. ग्रुप सी के असिस्टेंट लोको पायलट व टेक्नीशियन के 26 हजार 502 पदों पर करीब 47 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं. पदों के हिसाब से उम्मीदवारों की संख्या बहुत ज्यादा है. पदों की संख्या में बढ़ोतरी होने के बाद कंप्टीशन कम हो जाएगा. रेलवे में ग्रुप सी के पदों पर भर्ती परीक्षा (RRB Group C Exam) 9 अगस्त को है.उम्मीदवारों को ग्रुप सी के लिए ऑनलाइन परीक्षा देनी होगी. मगर ये ऑनलाइन परीक्षा उम्मीदवारों को उनके आवंटित किए हुए केंद्रों पर जाकर देनी होगी. ग्रुप सी की परीक्षा के लिए 8 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्र उनके शहर से 500 किलोमीटर दूर आवंटित किए गए थे.

RRB परीक्षा के लिए40 लाख उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्र उनके शहर से 500 किलोमीटर के दायरे के अंदर हैं.71 फीसदी से ज्यादा (यानि 34 लाख) उम्मीदवारों को 200 किमी के दायरे में परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं.शारारिक रूप से अशक्त 99 फीसदी पुरूष और महिला उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्र उनके शहर से 200 किमी के दायरे में आवंटित किए हैं.4. 17 फीसदी यानि 8 लाख उम्मीदवारों का परीक्षा केंद्र उनके शहर से 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर है.आपको बता दें कि RRB Recruitment 2018 के तहत होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (rrb admit card or rrb alp admit card) परीक्षा के 4 दिन पहले यानि 5 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा. उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड RRB की ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर पाएंगे.