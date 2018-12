UP Assistant Teacher Admit Card: आज इतने बजे तक जारी होगा एडमिट कार्ड, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

UP Teacher Admit Card ऑफिशियल वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in पर जारी होगा.

खास बातें एडमिट कार्ड वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं. लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा सुबह 11 से 1.30 बजे तक होगी.

उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों (UP Assistant Teacher) के 69 हजार पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड (UP Assistant Teacher Admit Card) आज जारी कर दिया जाएगा. परीक्षा का एडमिट कार्ड (UP Teacher Admit Card) ऑफिशियल वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in पर जारी किया जाएगा. जिन लोगों ने आवेदन किया है, वे इस वेबसाइट पर जाकर ही अपना एडमिट कार्ड (Assistant Teacher Admit Card) डाउनलोड कर पाएंगे. परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने NDTV को बताया कि एडमिट कार्ड अपलोड करने की तैयारी पूरी हो चुकी है. आज शाम 6 बजे तक एडमिट कार्ड (atrexam upsdc admit card) वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे. सहायक शिक्षकों के 69 हजार पदों पर लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा छह जनवरी को सुबह 11 से 1.30 बजे तक होगी. वहीं 8 जनवरी को वेबसाइट पर आंसर-की जारी होगी. लिखित परीक्षा का रिजल्ट 22 जनवरी को जारी होने की संभावना है.

बता दें कि इन पदों के लिए 4,46,823 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 16,334 उम्मीदवारों का आवेदन खारिज कर दिया गया था. अब भर्ती परीक्षा में 4,30,479 उम्मीदवार ही बैठ पाएंगे. 69 हजार पदों पर वैकेंसी यूपीटीईटी परीक्षा के बाद निकाली गई थी.



UP Assistant Teacher Admit Card ऐसे करें चेक



स्टेप 1: उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड (UP Assistant Teacher Admit Card) डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें.

स्टेप 4: आपका एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं.

स्टेप 5: भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट ऑउट ले लें.

