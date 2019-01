UP Assistant Teacher Result: रिजल्ट पर लगी रोक, 29 तारीख को होगी सुनवाई

खास बातें परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगी हुई है. अगली सुनवाई 29 जनवरी को होनी है. सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि रिजल्ट कब जारी होगा.

उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों (UP Assistant Teacher) के पदों पर हुई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (UP Assistant Teacher Result) अभी जारी नहीं किया जाएगा. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 17 जनवरी को अपने फैसले को बरकरार रखा था और इस मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी को तय की थी. अब 29 जनवरी को होने वाली सुनवाई के बाद ही यह पता चलेगा कि परीक्षा का रिजल्ट (UP Assistant Teacher Result 2018) कब जारी किया जाएगा. बता दें कि क्वालिफाइंग मार्क्स 65 व 60 प्रतिशत तय किए जाने के विरोध में कई उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थी. अभ्यर्थियों का कहना है कि मेरिट (क्वालिफाइंग मार्क्स) को लेकर जानकारी परीक्षा के बाद जारी की गई. उनका कहना है कि इससे पहले हुई परीक्षा में 45 और 40 कट ऑफ निर्धारित की गई थी. सहायक शिक्षकों के 69 हजार पदों पर हुई लिखित परीक्षा में 4,10,440 अभ्यर्थी बैठे थे. भर्ती परीक्षा 6 जनवरी को आयोजित की गई थी. सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (UP Assistant Teacher Exam) 900 केंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक हुई थी. भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड 31 दिसंबर को जारी कर दिया गया था. बता दें कि इन पदों पर यूपीटीईटी पास उम्मीदवारों ने आवेदन किया था.



UP Assistant Teacher Result: ऐसे कर पाएंगे चेक



स्टेप 1: रिजल्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट atrexam.upsdc.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें.

स्टेप 4: आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 5: आप अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले पाएंगे.

