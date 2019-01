UP Police Admit Card: जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

खास बातें कॉन्सटेबल परीक्षा का एडमिट कार्ड जल्द जारी होगा. परीक्षा 27 और 28 जनवरी को होगी. कॉन्सटेबल के 49568 पदों पर भर्ती होनी है.

UP Police 2019: UPPRPB जल्द ही यूपी पुलिस कॉन्सटेबल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड (UP Police Admit Card) जारी कर देगा. एडमिट कार्ड (UP Police Admit Card 2019) किसी भी दिन जारी किए जा सकते है. कॉन्सटेबल परीक्षा का एडमिट कार्ड उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किया जाएगा. उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर ही एडमिट कार्ड (UP Police Constable Admit Card) डाउनलोड कर पाएंगे. कॉन्सटेबल के 49568 पदों पर लिखित परीक्षा 27.01.2019 और 28.01.2019 को आयोजित की जाएगी. बता दें कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 31360 और आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के 18208 पदों पर भर्ती होनी है. लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा. शारीरिक मानक परीक्षण में पास होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के लिए बुलाया जाएगा.



UP Police Admit card 2019 ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड



स्टेप 1: उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड (UP Police Constable Admit Card) डाउनलोड करने के लिए UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: नया पेज खुलने पर मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें.

स्टेप 4: आपका एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 5: आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

स्टेप 6: आप अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट ऑउट भी ले सकते हैं.

आपको बता दें कि कॉन्सटेबल (UP Police Constable Recruitment) के 49568 पदों पर भर्ती के लिए अक्टूबर 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था. इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर में समाप्त हुई थी. कॉन्सटेबल के पदों पर इतनी बड़ी संख्या में भर्ती के लिए जनवरी 2018 में भी नोटिफिकेशन जारी किया गया था.

