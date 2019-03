UP Police Constable Result: जल्द जारी होगा कॉन्सटेबल परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे कर पाएंगे चेक

यूपी पुलिस कॉन्सटेबल परीक्षा का रिजल्ट (UP Police Result) जल्द जारी किया जाएगा. उम्मीदवार अपना रिजल्ट (UP Police Constable Result) UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर चेक कर पाएंगे. उम्मीदवारों को अपना रिजल्ट (UP Police Result 2019) चेक करने के लिए लॉग इन करना पड़ सकता है. ये रिजल्ट पीडीएफ फॉर्म में भी जारी किया जा सकता है. हाल ही में यूपी पुलिस ने कॉन्सटेबल परीक्षा की फाइनल आंसर-की जारी की थी. बता दें कि कॉन्सटेबल के 49,568 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा 27 और 28 जनवरी को आयोजित की गई थी. कॉन्सटेबल के 49,568 पदों पर नोटिफिकेशन अक्टूबर में जारी किया गया था. आपको बता दें कि लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक मानक परीक्षण देना होगा. शारीरिक मानक परीक्षण में पास होने वालों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई कराने होंगे और फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होगी. जिसके बाद उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलों कर कॉन्सटेबल परीक्षा का रिजल्ट (UP Police Result) चेक कर पाएंगे.



UP Police Result 2019 ऐसे कर पाएंगे चेक



स्टेप 1: उम्मीदवार अपना रिजल्ट करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें.

स्टेप 4: आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 5: भविष्य के लिए आप अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले पाएंगे.

