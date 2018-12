UP Police Result 2018 Live Updates: रिजल्ट आज, आगे बढ़ाई जाएगी शारीरिक मानक परीक्षण की तिथि

UP Police Result 2018 Live Updates

UP Police Constable Result 2018 आज जारी कर दिया जाएगा. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) आज uppbpb.gov.in पर रिजल्ट जारी करेगा. आप इस वेबसाइट पर जाकर ही अपना रिजल्ट (UP Police Result 2018) चेक कर पाएंगे. बता दें कि मंगलवार को रिजल्ट जारी होना था, लेकिन किसी कारण रिजल्ट मंगलवार को जारी नहीं हो पाया. लेकिन 5 दिसंबर यानी आज रिजल्ट (UP Police Result) जारी कर दिया जाएगा. UPPBPB के एक अधिकारी ने NDTV को बताया कि आज परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. साथ ही शारीरिक मानक परीक्षण की तारीख आगे बढ़ाई जाएगी. अगर आज रिजल्ट जारी हो गया तो 6 दिसंबर यानी कल उम्मीदवारों का शारीरिक मानक परीक्षण होगा. लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक मानक परीक्षण देने को मिलेगा. शारीरिक मानक परीक्षण के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसकी तारीख भी अब आगे बढ़ाई जाएगी.कुल रिक्तियों की संख्या को देखते हुए योग्यता के आधार पर 1.5 गुना अभ्यार्थियों को शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा.शारीरिक मानक परीक्षण उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों कानपुर नगर, झांसी, गोरखपुर, बस्ती, गोण्डा, लखनऊ, अयोध्या, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर, प्रयागराज और बांदा जिले में आयोजित की जाएगी.यूपी पुलिस (UP Police) में कॉन्सटेबल के करीब 42 हजार पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा हुई थी. लिखित परीक्षा 25 और 26 अक्टूबर को आयोजित की गई थी. लिखित परीक्षा 25 अक्टूबर को एक शिफ्ट और और 26 अक्टूबर को 2 शिफ्टों में हुई थी. परीक्षा 16 जिलों के 482 केंद्रों में हुई थी.रिजल्ट चेक करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए UP Police Result के लिंक पर क्लिक करें.नया पेज खुलने पर, मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें.आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले सकते हैं.