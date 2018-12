UP Police Result 2018: आज किसी भी समय जारी हो सकता है रिजल्ट, यहां चेक करें Cut Off

खास बातें भर्ती परीक्षा 42 हजार पदों पर हुई थी. परीक्षा 25 और 26 अक्टूबर को हुई थी. परीक्षा 16 जिलों के 482 केंद्रों में हुई थी.

यूपी पुलिस (UP Police) कॉन्सटेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट ( UP Police Result 2018 ) आज किसी भी समय जारी कर दिया जाएगा. Upprpb के एक अधिकारी ने NDTV को बताया कि कॉन्सटेबल परीक्षा का रिजल्ट आज जारी कर दिया जाएगा. कल किसी कारण रिजल्ट जारी नहीं हो पाया था. साथ ही शारीरिक मानक परीक्षण की तारीख भी आगे बढ़ाई जाएगी. आज रिजल्ट (UP Police Result) जारी होने के बाद 6 दिसंबर यानी कल शारीरिक मानक परीक्षण होगा. परीक्षा के रिजल्ट के साथ उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे. उम्मीदवार अपना रिजल्ट Upprpb की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.आपको बता दें कि यूपी पुलिस कॉन्सटेबल भर्ती परीक्षा (UP Police Constable Exam) करीब 42 हजार पदों पर 25 और 26 अक्टूबर को आयोजित की गई थी. लिखित परीक्षा 25 अक्टूबर को एक शिफ्ट और और 26 अक्टूबर को 2 शिफ्टों में हुई थी. परीक्षा 16 जिलों के 482 केंद्रों में हुई थी.

अनारक्षित- 222.03288अन्य पिछड़ा वर्ग- 216.74240अनुसूचित जाति- 187.99655अनुसूचित जनजाति- 153.31172 स्टेप 1: रिजल्ट चेक करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.स्टेप 2: वेबसाइट के होमपेज पर दिए गए UP Police Result के लिंक पर क्लिक करें.स्टेप 3: नया पेज खुलने पर, मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें.स्टेप 4: आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.