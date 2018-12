UP Police Result 2018: कॉन्सटेबल रिजल्ट जारी, जानिए भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी 5 जरूरी बातें

UP Police: यूपी पुलिस कॉन्सटेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट uppbpb.gov.in पर जारी किया गया है.



UP Police Constable Recruitment से जुड़ी 5 जरूरी बातें

उत्तर प्रदेश कॉन्सटेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (UP Police Result 2018) जारी हो चुका है. मंगलवार रात भर्ती परीक्षा का रिजल्ट UPPBPB की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किया गया. उम्मीदवारों को भर्ती परीक्षा के रिजल्ट (UP Police Result) का लंबे समय से इंतजार था. कल रात रिजल्ट (UP Police Constable Result 2018) चेक करने का लिंक काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब रिजल्ट चेक करने और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक काम करने लगा है. लिखित परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेना होगा. शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड (DV/PST Admit Card) जारी कर दिए गए हैं. उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना रिजल्ट देख सकते हैं, साथ ही एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं.ये रहा Direct Link- https://cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/1339/56001/login.html इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा, जहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा. लॉग इन करने के बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) में आरक्षी नागरिक पुलिस और आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्टेबुलरी (कॉन्सटेबल) के पदों पर भर्ती के लिए 14 जनवरी 2018 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था. इन पदों पर आवेदन 22 जनवरी से शुरू हुए थे, और आवेदन की आखिरी तारीख 22 फरवरी थी.

शारीरिक मानक परीक्षण में पास होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होगी. जिसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं.शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास होने के लिए पुरुष उम्मीदवारों को 4.8 किमी दौड़ अधिकतम 25 मिनट में पूरी करनी होगी. जबकि महिला उम्मीदवारों को 2.4 किमी दौड़ अधिकतम 14 मिनट में पूरी करनी होगी.शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी, जिसके बाद उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी.चयनित उम्मीदवारों को 5200 रुपये से 21700 रुपये तक की सैलरी मिलेगी. आरक्षी नागरिक पुलिस और आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्टेबुलरी (कॉन्सटेबल) दोनों के लिए अलग अलग सैलरी निर्धारित की गई है.