UP Police Constable Result 2018: मोबाइल पर यूं कर चेक कर पाएंगे कॉन्सटेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट UP Police कॉन्सटेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (UP Police Constable Result 2018) कुछ ही देर में जारी करेगी. उम्मीदवार अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर पाएंगे.