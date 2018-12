UP Police Admit card: क्लर्क और कम्प्यूटर ऑपरेटर का एडमिट कार्ड जारी, यहां डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

UP Police Clerk और कम्प्यूटर ऑपरेटर का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

खास बातें एडमिट कार्ड जारी हो गया है. कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा 21 दिसंबर को होगी. क्लर्क, अकांउटिंग और गोपनीय सहयक की परीक्षा 22 दिसंबर को होगी.

UPPRPB ने क्लर्क और कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड (UP Police Admit Card) जारी कर दिया है. यूपी पुलिस क्लर्क (UP Police Clerk) एडमिट कार्ड और कम्प्यूटर ऑपरेटर एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी किया गया है. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे अपना एडमिट कार्ड इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. भर्ती परीक्षा 21 और 22 दिसंबर को आयोजित की जाएगी. कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए सीधी भर्ती-2017 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा 21 दिसंबर 2018 को आयोजित की जाएगी, जबकि यूपी पुलिस (UP Police) में क्लर्क, अकांउटिंग और गोपनीय सहयक के पदों पर भर्ती परीक्षा 22 दिसंबर 2018 को आयोजित की जाएगी. क्लर्क, अकांउटिंग और गोपनीय सहयक के पदों पर भर्ती के लिए 2016 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जबकि कम्प्यूटर ऑपरेटर भर्ती का नोटिफिकेशन 2017 में जारी किया गया था.उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.



UP Police Admit Card ऐसे करें डाउनलोड

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं.वेबसाइट पर दिए गएपुरुषों एवं महिलाओं के लिए पुलिस में लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा में सीधी भर्ती-2016 एवं कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए सीधी भर्ती(विशेष चयन)सीधी भर्ती-2017 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड का लिंक'' पर क्लिक करें.अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि भरकर लॉग इन करें.स्टेप 4: आपका एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आप एडमिट कार्ड का प्रिंट ऑउट भी ले सकते हैं.