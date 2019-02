UPSC Civil Services Notification: सिविल परीक्षा के लिए इन आसान स्टेप्स से करें रजिस्ट्रेशन

खास बातें सिविल परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 मार्च है.

UPSC ने सिविल सर्विसेज की परीक्षा का नोटिफिकेशन (UPSC Notification 2019) जारी कर दिया है. ये नोटिफिकेशन upsc.gov.in पर जारी किया गया है. आप UPSC की वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 मार्च है. सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स परीक्षा 2 जून 2019 को आयोजित की जाएगी. जबकि मेन परीक्षा 20 सितंबर 2019 को होगी. ध्यान रहें कि प्री परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार ही मेन परीक्षा दे सकते हैं. यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के माध्यम से IAS, IPS, IFS, IRS जैसे प्रतिष्ठित पदों पर भर्ती की जाती है. यूपीएससी 2019 (UPSC 2019) की प्रारंभिक परीक्षा (UPSC Prelims Exam) में दो कंपलसरी पेपर होगें. पेपर- I और पेपर- II दोनों ही 200-200 अंकों के होंगे. सभी सवाल मल्टीपल च्वाइस व आब्जेक्टिव टाइप होते हैं. मेन्स परीक्षा 1750 अंकों की होती है जबकि इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है. उम्मीदवार का चयन मेन्स और इंटरव्यू में प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता है.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन - UPSC Civil Services Notification 2019 PDF

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलों कर आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.



UPSC Civil Services Exam के लिए ऐसे करें आवेदन



स्टेप 1: आवेदन करने के लिए UPSC की वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए ONLINE APPLICATION FOR VARIOUS EXAMINATIONS OF UPSC के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: Click Here for PART I भाग- I के लिए यहां क्लिक करें.

स्टेप 4: सभी निर्दश पढ़ने के बाद YES पर क्लिक करें.

स्टेप 5: अब नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, अपनी शैक्षिक योग्यता, पता और मांगी गई हर जानकारी भरकर सबमिट करें.

स्टेप 6: अब आवेदन फीस का भुगतान करें.

स्टेप 7: अपने केंद्र का चयन करें.

स्टेप 8: फोटो, साइन और फोटो पहचान पत्र अपलोड करें.

स्टेप 9: घोषणा सहमित करने के बाद आप पार्ट 2 के लिए रजिस्ट्रेशन कर लें.

