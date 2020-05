5 साल का बच्चा घर से कार लेकर निकला लैंबोर्गिनी खरीदने, जेब में थे इतने रुपये और फिर...

उन्होंने कहा, "मैं कार की तरफ बढ़ा और मुझे लगा कि उसमें कोई होगा जिसे एंबुलेंस या फिर मेडिकल अटेंशन की जरूरत होगी." हालांकि, उन्हें कार में एक 5 साल का बच्चा बैठा मिला. वह कार की ड्राइविंग सीट के एक दम आगे की तरफ बैठा हुआ था ताकि उसका पांव पेडल तक पहुंच सके और वह कार चला सके. बाद में पता चला कि बच्चा अपने घरवालों से छुप कर कार लेकर आया है क्योंकि उसकी अपनी मां के साथ लैंबोर्गिनी खरीदने को लेकर लड़ाई हो गई थी.

इसके बाद 5 साल के बच्चे ने तय किया कि वह खुद उटाह से कैलिफॉर्निया तक ड्राइव करके जाएगा और अपने लिए जेब में रखे 3 डॉलर से लैंबोर्गिनी खरीद लेगा. उटाह पुलिस ने इस घटना के बारे में अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी है. इसके साथ उन्होंने 5 साल के बच्चे की तस्वीर भी शेयर की है.

अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, ''इस बच्चे की कहानी यह है कि इसकी अपनी मां से लड़ाई हुई थी. लड़ाई के दौरान मां ने कहा था कि वह उसे लैंबोर्गिनी नहीं खरीद कर देगी. तो बच्चे ने तय किया कि वह खुद कैलिफॉर्निया जाकर अपने लिए लैंबोर्गिनी खरीद लेगा लेकिन उसकी जेब में सिर्फ 3 डॉलर ही रखे हुए हैं. ''

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB