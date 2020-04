जम्मू-कश्मीर: COVID-19 से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 8 साल के इस बच्चे ने दान की अपनी पिग्गी बैंक की सेविंग्स

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने एक ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, ''8 साल का यह बच्चा मलिक उब्बीद, नोपारा में रहता है और कक्षा 4 में पड़ता है. वह हाल ही में बंदिपोरा स्थित डीसी ऑफिस में अपने पिग्गी बैंक के साथ पहुंचा और अपने इस पिग्गी बैंक की सारी सेविंग्स डीसी को दे दी. उसने कहा कि वह चाहता है कि इस पैसे का इस्तेमाल कोविड-19 से प्रभावित लोगों की मदद के लिए किया जाए''.

This 8 yrs old kid, Malik Ubeed frm Nowpora, a student of class 4th, dropped in at DC Bandipora office today along with his Piggy Bank. He walked in & handed over his piggy bank saving to the DC & wanted the money to be spend in the fight against #COVID19. pic.twitter.com/xrPbTzi18f