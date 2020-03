कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन के लोगों ने निकाला ये अनोखा तरीका, देखें Video

दुनियाभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) से मरने वालों की संख्या 3000 से पार हो गई है. यही नहीं करीब 90 हजार से ज्‍यादा लोग इससे संक्रमित बताए जा रहे हैं और अब इस खतरनाक वायरस ने देश की राजधानी दिल्‍ली में भी दस्‍तक दे दी है. दिल्‍ली में एक शख्‍स के भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिसका इलाज आरएमएल अस्‍पताल में चल रहा है.

यह भी पढ़ें: कोरोना वायरस के चलते पेरिस नहीं जाएंगी दीपिका पादुकोण

वहीं चीन में कोरोना वायरस बुरी तरह फैला हुआ है. ऐसे में वहां के लोग इसके संक्रमण को खुद से दूर रखने और उसे अपने घर के अंदर घुसने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं. यहां तक कि लोग अपने पालतू जानवरों को भी मास्‍क लगा रहे हैं. और तो और एक कपल ने अपनी खुद की शादी का रिसेप्‍शन वीडियो कॉल के जरिए अटेंड किया था.

इसी तरह अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें शारीरिक संपर्क से बचने और कोरोना वायरस से निपटने के लिए लोगों ने अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है. यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

वीडियो की सही लोकेशन और टाइम का तो पता नहीं है, लेकिन इसे ट्विटर यूजर मरीना रुडयाक ने शेयर किया है. वीडियो में दिख रहा है कि मास्‍क पहना एक शख्‍स गाड़ी से बाहर उतरता है तभी सामने से उसके दोस्‍त हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं. लेकिन वह शख्‍स हाथ मिलाने से मना करता है और इशारों में कहता है कि पैर मिलाए जाएं. इसके बाद वे सभी लोग हाथ मिलाने के बजाए पैर मिलाकर एक-दूसरे का अभिवादन करते हैं.

इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्‍शन में लिखा गया है, "अगर आप हाथ न मिला पाएं तो आप क्‍या करेंगे?"

देखें वीडियो:

What to do if you can't shake hands? #coronavirus#creativity#chinapic.twitter.com/MZ5aginwdD