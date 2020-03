Coronavirus: लड़की ने गाया ''Corona na na'' तो आनंद महिंद्रा भी शेयर किया Video, लिखा...

कोरोना वायरस (Coronavirus) के दुनियाभर के देशों में फैलने के बाद से ही लोगों के बीच डर का माहौल बना हुआ है. इस कारण कहीं टॉयलेट पेपर खत्म हो गया है तो कई देशों में मास्क और सैनेटाइजर नहीं मिल रहे हैं. इसी बीच लोगों को जागरूक करने के लिए एक लड़की ने ''कोरोना ना ना'' गाना बनाया है. दरअसल, इस लड़की ने 2018 में रिलीज हुए हॉलीवुड सिंगर कैमिला कैबेलो के गाने ''हवाना'' सॉन्ग का ''कोरोना ना ना'' वर्जन बनाया है.

रश्मि शारवी ने अपने ट्विटर बायो में खुद को वोकलिस्ट, कंपोजर औ डांसर बताया है. ट्विटर पर रश्मि के इस वीडियो को शेयर करने के बाद यह वीडियो इतना वायरल हो गया कि आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने भी इस पर कमेंट किया है और उन्होंने रश्मि के वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है.

A lighter take on Corona2019. There is no need to panic. Stay hydrated and keep yourself hygienic. If you feel any symptoms go see a doctor immediately. Lets hope to beat this spineless intruder soon. Hope the affected people recover soon ???????? #corona #Prayers #rashmishaarvi pic.twitter.com/2SqzbK6fcB

रश्मि ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, ''आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. नियमित रूप से पानी पीते रहें और खुद को स्वच्छ रखें. अगर आपको बीमारी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें''.

रश्मि के इस वीडियो के वायरल होने के बाद आनंद महिंद्रा ने भी इसे अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया. वीडियो को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा, ''इस लड़की का गीत मनोरंजक पैरोडी है लेकिन इसके पास वोकल टैलेंट भी है, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम बड़ी स्टार बनो रश्मि''.

There seems to be an unexpected dividend from Covid 19: Creativity is bubbling up all over & social isolation is aiding that process! This young lady's song is an amusing parody, but she has some serious vocal talent.. Here's hoping you become a star, Rashmi... pic.twitter.com/eJZOZvef7q