दोस्त के पास नहीं था टॉयलेट पेपर तो शख्स ने बिना घर से निकले कुछ इस तरह की मदद, कई बार देखा गया Viral Video

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण करोड़ों लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं. हालांकि, इससे पहले कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए थे, जहां बहुत से लोग जरूरत की चीजें काफी अधिक मात्रा में खरीदते हुए नजर आए थे और इस वजह से दूसरे लोगों के लिए वो चीजें नहीं बची थीं. इन्हीं में से एक टॉयलेट पेपर (Toilet Paper) भी है, जिसका इस्तेमाल बाहर के कई देशों के लोगों द्वारा किया जाता है.

इसी बीच हाल ही में सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले एक शख्स के पास टॉयलेट पेपर खत्म हो गए तो उसके दोस्त ने ड्रोन की मदद से टॉयलेट पेपर का एक रोल उस तक पहुंचाया. शख्स ने ट्विटर पर इसका वीडियो भी शेयर किया है.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को देख लोग काफी हैरान हैं. साथ ही वो खुश ही हैं कि इस परेशानी की घड़ी में लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए किस तरह से नए-नए आइडिया के साथ सामने आ रहे हैं. वहीं कइयों ने कहा कि आने वाले वक्त में यह सब काफी सामान्य होगा.

When you need that t.p. but Amazon is out, and you're not supposed to leave your house; tech San Francisco doesn't fail. Thank you @chenosaurus for the speedy cross city delivery- I owe you one pic.twitter.com/Y4OZzoyCWH — Ian Chan (@chanian) March 25, 2020

This is the joy I needed today — Danny Trinh (@dtrinh) March 25, 2020

Proud that we need to do this because of how the virus spread to begin with and then people hoarded supplies like TP, some purely to resell on places like Amazon for $25 a roll? — Qwim Fandango (@GrannyWeatherw4) March 25, 2020

गौरतलब है कि भारत में अब तक कोरोनावायरस के 600 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं.