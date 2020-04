Coronavirus Lockdown: अब कंगना रनौत ने भी आजमाए कुकिंग में हाथ, बनाए टेस्टी कपकेक्स

अब इनमें बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) का नाम भी शामिल हो गया है, जिन्होंने हाल ही में कपकेक्स बेक किए हैं. कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने उनकी दो तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इनमें से एक में कंगना कपकेक्स का बैटर तैयार करते हुए नजर आ ही हैं और दूसरी तस्वीर में कपकेक्स दिखाई दे रेह हैं.

तस्वीर को शेयर करते हुए रंगोली ने लिखा, ''टाउन में नया बेकर है, वह कुछ दिनों से मुझसे बेकिंग सीख रही थी और आज हमने ये बना लिए. कंगना ने बहुत ही सॉफ्ट और स्‍वादिष्‍ट कपकेक बनाए हैं. इसमें हमने मक्खन और घर पर बनी चीज का इस्तेमाल किया है''.

New baker in town, she has been meaning to learn baking from me but today we did it, she successfully made soft and delicious cup cakes from scratch, we used white butter + home made cheese for icing .... pic.twitter.com/9yYQIMgtUn