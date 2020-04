Coronavirus का ऐसा खौफ कि पति के घर लौटने के बाद पत्नी ने इस तरह किया सैनेटाइज और पूछा- ''इतना काफी है या...''

इसी बीच एक महिला ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट करते हुए बताया कि जब उसका पति बाहर से वापस आया तो उसने उसे किस तरह से सैनिटाइज किया. @sonia177sweet के नाम के यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''मेरा पति बाहर से लौटा तो मैंने उसे डेटोल और विनेगर के पानी से नहाने के लिए कहा. मैंने उसे अपने मूंह को अच्छे से धोने और स्‍टर्लाइज्‍ड माउथवॉश का इस्तेमाल करने के लिए कहा. क्या यह काफी है.. या फिर मैं उसे उबाल दूं?''

My hubby came from outside, I made him shower with dettol water and vinegar. I asked him to gargle with sterlized mouth wash and sprinkle cologne all over him. Is that enough or shall I boil him?#QuarantineActivities