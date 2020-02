अमेरिका पहुंचकर मेलानिया ट्रंप ने शेयर किया खूबसूरत ताजमहल का Video, कहा, "Breathtaking"

अमेरिकी की फर्स्‍ट लेडी मेलानिया ट्रंप (Melania Trump) ने अपने पति और राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप (Donald Trump) के साथ खूबसूरत ताजमहल का दीदार किया था. अब मेलानिया ने गुरुवार को अपने टूर की एक बेहद खूबसूरत फोटो और वीडियो ट्वीट किया है. आपको बता दें कि ट्रंप दंपति अपने भारत दौरे के पहले दिन ताजमहल घूमने गए थे. अमेरिकी राष्‍ट्रपति और फर्स्‍ट लेडी 24 और 25 फरवरी को भारत दौरे पर आए थे.

यह भी पढ़ें: कुछ इस अंदाज में नजर आईं मेलानिया ट्रंप, पहने झुमके और Saree जैसा गाउन

मेलानिया ट्रंप ने जो वीडियो शेयर किया है वो 47 सेकेंड का है. इस वीडियो में ट्रंप दंपति मुगलकालीन ताजमहल के शानदार बगीचे और पूल के चारों ओर घूमते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में उनके साथ टूर गाइड नितिन कुमार भी हैं, जिन्‍होंने उन्‍हें ताजमहल घुमाते हुए उसके इतिहास की जानकारी दी थी.

प्रेम के प्रतीक ताजमहल में राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप एक-दूसरे का हाथ थामे घूमते हुए देखे गए. इस वीडियो को शेयर करते हुए मेलानिया ने लिखा, "दुनिया के सातवें अजूबों में से एक ताजमहल."

देखें वीडियो:



One of the Seven Wonders of the World, the breathtaking Taj Mahal! pic.twitter.com/7Oz7h431Q0