पति के साथ घर वापस जाने के लिए नहीं थे पैसे तो महिला को बेचना पड़ा अपना मंगलसूत्र

इसी बीच हाल ही में एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला को अपने जेवर बेचने पड़े ताकि वह वापस अपने घर जा सके. दरअसल, 3 प्रवासियों को बेंगलुरु से अपने घर कटक जाना था और इसमें एक कपल भी शामिल था. हालांकि, इसके लिए उन्हें साइकिल की जरूरत थी लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे. इस वजह से महिला को 15,000 रुपये में अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ा.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ''मंगलसूत्र बेचकर मिले पैसों से उन्होंने दो साइकिल खरीदी और अपनी लंबी यात्रा शुरू की." इस बारे में बात करते हुए चंदन जेना ने कहा, "हमने पिछले 2 महीनों से पैसे नहीं कमाएं और हमारा सारा पैसा खत्म हो गया. इस वजह से आखिर में मेरी पत्नी को अपना मंगलसूत्र 15,000 रुपये में बेचना पड़ा ताकि हम 2 साइकलि खरीद सकें. इसके बाद हम बेंगलुरु से निकल गए".

Odisha: Three migrant workers were seen travelling on bicycles at Tangi, Cuttack y'day. Chandan Mitra, a worker with his wife on the bicycle carrier, said, "When we ran out of money, my wife sold her mangalsutra to buy two bicycles & we left Bengaluru for Basudevpur in Bhadrak". pic.twitter.com/hvZ5JNMskU