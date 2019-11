दिल्ली में खुला Oxygen Bar, जो 299 की शुरुआती कीमत में दे रहा शुद्ध हवा

राजधानी दिल्‍ली की हवा में प्रदूषण का जहर इस तरह घुल चुका है कि वह गंभीर स्थिति को पार कर इमरजेंस स्‍तर तक पहुंच गया है. पिछले 15 दिनों से दिल्‍ली-एनसीआर चारों में ओर से प्रदूषण की धुंध में फैली हुई है. पड़ोसी राज्‍यों पंजाब और हरियाणा में जलती पराली ने यहां के लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है. दिल्‍ली पूरी तरह से गैस चैंबर में तब्‍दील हो गई है. वायु प्रदूषण से जूझ रही दिल्‍ली में अब एक अनोखा और नया कॉन्‍सेप्‍ट आया है. जी हां, यहां इसी साल मई में दिल्‍ली के साकेत में आर्यवीर कुमार नाम के एक शख्‍स ने ऑक्‍सी बार खोला था. इस Bar में आप 15 मिनट तक शुद्ध ऑक्‍सीजन ले सकते हैं. यही नहीं आप सात अलग-अलग फ्लेवर्स में शुद्ध ऑक्‍सीजन ऑर्डर कर सकते हैं. इन फ्लेवर्स में शामिल हैं- स्‍पियरमिंट, पेपरमिंट, दालचीनी, संतरा, लेमनग्रास, यूकेलिप्‍टिस और लैवेंडर.

Delhi: An oxygen bar in Saket, 'Oxy Pure' is offering pure oxygen to its customers in seven different aromas (lemongrass, orange, cinnamon, spearmint, peppermint, eucalyptus, & lavender), at a time when Air Quality Index (AQI) in the city is in 'severe' category. pic.twitter.com/dZuVnY03jn