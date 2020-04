Lockdown से इतनी साफ हुई हवा कि अब श्रीनगर से दिखने लगा है पीर पंजाल, देखें खूबसूरत Pics

बता दें, पीर पंजाल रेंज हिमाल्य क्षेत्र का आंतरीक हिस्सा है, जो हिमाचल प्रदे और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आता है. श्रीनगर से पीर पंजाल रेंज की इन तस्वीरों को जर्नलिस्ट वसीम अंद्राबी ने शेयर किया है. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ''23 अप्रैल 2020 को श्रीनगर से पीर पंजाल रेंज नजर आ रही है''.

Pir Panjal range of mountains is visible from srinagar city on April 23, 2020 in Srinagar.@waseem_andrabipic.twitter.com/es28Ie83jT — Waseem Andrabi (@waseem_andrabi) April 23, 2020

यह रेंज, सतलुज नदी के तट के पास से हिमालय से अलग हो जाती है और एक तरफ ब्यास और रावी नदियों के बीच तो दूसरी तरफ चिनाब के बीच यह विभाजन बनाती है. यह तस्वीरें सोशल मीडिया पर जल्दी ही वायरल हो गईं और लोग इस पर ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं:

Beautiful pictures! https://t.co/ROGAOK7aDJ — Mayor Junaid Azim Mattu (@Junaid_Mattu) April 23, 2020

Never seen it like this before.... — Gorkhascholar (@gorkhascholar) April 23, 2020

अति अद्भुत एवं मनमोहक दर्शन। ????????

प्राकृतिक सौंदर्य कल्पना से भी परे है, ये तो मानव ने अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक की ऐसी तैसी कर दी है। — Surender Kumar (@Surende12471668) April 23, 2020

Surprised to know that even Srinagar had pollution.. — Rishabh Sarda (@Ris_Sarda) April 23, 2020

तो इन खूबसूरत तस्वीरों के बारे में आपका क्या खयाल है?

