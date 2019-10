लहसुन के बाद अब अनार छिलने का ये वीडियो VIRAL, हुआ 3 लाख के पार

सोशल मीडिया पर कई सारे हैक्स की वीडियोज़ वायरल होती रहती हैं. हाल ही में लहसुन छीलने का एक वीडियो (Garlic Peeling Video) ऐसा वायरल हुआ कि उसे 1 अरब से ज्यादा बार देखा गया. वहीं, फिलहाल अनार (Pomegranate) छिलने का एक वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. इस वीडियो में एक शख्स पेड़ पर लटके एक अनार को बहुत ही परफेक्ट तरीके से छिल देता है. इसके वीडियो को 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. आप भी देखिए ये मज़ेदार वीडियो...

अनार एकलौता ऐसा फल है जिसे ज्यादातर लोग छील नहीं पाते, लेकिन इस वीडियो को देख ट्विटर यूज़र्स भी हैरान हैं. कई लोगों ने इस वीडियो को देख कमेंट करते हुए लिखा 'जैसा ये वीडियो दिख रहा है अनार छिलना उतना भी आसान नहीं' तो किसी ने लिखा 'हां इस ट्रिक ने सबकुछ बदल दिया.'

एक यूज़र ने वीडियो में दिखाए गए तरीके को ट्राय करने को कोशिश की और नतीजा आपके सामने है....

Not AS easy as it looks, but not a bad method. (Shoutout to my local pomegranate angel who knows who he is.) pic.twitter.com/XGmeparUdg