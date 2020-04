प्रिंस चार्ल्स ने बैसाखी पर पंजाबी में दी शुभकामनाएं, Video Message में सिख समूह का किया शुक्रियाअदा

अपने इस मैसेज में उन्होंने कहा, ''मुझे पता है कि इस दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी और वैसाखी पर लोग दोस्त और परिवार के साथ जश्न मनाते हैं. इस साल कोरोनावायरस के कारण लोगों को यह त्योहार अपने घरों में ही मनाना पड़ा और मैं समझ सकता हूं कि आप सब लोगों को ऐसे में कैसा महसूस हो रहा होगा''.

उन्होंने कहा, ''यूके में और बाकी देशों में भी सिख कोरोनावायरस के दौरान दूसरे लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और गुरद्वारे या फिर अन्य तरीकों से आम जनता की मदद कर रहे हैं. इस सब में, मुझे ऐसा लगता है, सिखों ने बहुत अच्छे तरीके से उन मूल्यों को अपनाया है, जिन पर गुरु नानक ने आपके धर्म की स्थापना की थी, पांच शताब्दियों पहले: अपने आप से कम भाग्यशाली लोगों के लिए कड़ी मेहनत, सम्मान और निस्वार्थ सेवा."

"In these challenging times, the Sikh community is making an extraordinary and invaluable contribution to the life of this country, and to so many others, just as it has always done."



A message from HRH to Sikhs in the UK and across the Commonwealth, on the festival of Vaisakhi. pic.twitter.com/MK8e8D0rby