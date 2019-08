Raksha Bandhan: फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हज़ार किलो की मेरी बहना है...पढ़िए राखी स्पेशल Status

Raksha Bandhan: वो भाई-बहन ही क्या जो एक-दूसरे से लड़े ना हों, जिन्होंने अपनी शरारतों से पूरा घर सिर पर ना उठा लिया हो. वो भाई-बहन ही क्या, जिन्होंने एक-दूसरे के सीक्रेट्स का फायदा ना उठाया हो. वो भाई-बहन ही क्या जिन्होंने दोस्तों के सामने एक-दूसरे का मज़ाक ना बनाया हो. इस रक्षाबंधन (Raksha Bandhan 2019) आप भी इस मज़ेदार रिश्ते के एक-से-बढ़िया एक स्टेटस अपने फोन पर लगाएं. यहां आपको राखी (Rakhi Status) के शानदार व्हाट्सऐप और फेसबुक स्टेटस दिए जा रहे हैं, जिन्हें पढ़कर आप अपने भाई-बहन को जरूर चिढ़ाने वाले हैं. तो अपने फोन पर लगाइए ये स्टेटस और मनाइए ये राखी.

जिंगल बेल जिंगल बेल...जिंगल ऑल द वे, हे ऊपर वाले मेरे भाई को थोड़ी अकल दे...Love you bhai

फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हज़ार किलो की मेरी बहना है...Happy Rakhi Behna

मैं लिटिल स्टार अपने भाई की वो सुपर स्टार अपनी बहन का...Happy Raksha Bandhan

भाई-बहन की यारी सबसे प्यारी...Happy Raksha Bandhan

लड़कियों की इज़्ज़त किया करो क्यूंकि उनकी बेइज्जती करने के लिए उनके भाई ही काफी हैं...

हमारे भाई जितना प्यार हमें कोई नहीं कर सकता...Happy Raksha Bandhan to my Dearest Brother!!

मेरा भाई मेरे जिगर का टुकड़ा है...happy Rakhi

कभी हमसे लड़ती है, कभी हमसे झगड़ती है, लेकिन बिना कहे हमारी हर बात को समझने का हुनर भी बहन ही रखती है...Happy Raksha Bandhan

होली Colorfull होती है , दिवाली Lightfull होती है और राखी है जो Powerfull Relationship होती है...happy raakhi

राखी कर देती है, सारे गिले-शिकवे दूर…इतनी ताकतवर होती है कच्चे धागों की पावन डोर...Happy Raksha Bandhan

याद है हमारा वो बचपन, वो लड़ना, झगड़ना और वो मना लेना...Happy Raksha Bandhan

लोग बॉडीगार्ड रखते हैं और हम भाई रखते हैं...Happy Raksha Bandhan

प्यार में यह भी जरूरी हैं, बहनों की लड़ाई के बिना जिन्दगी अधूरी है...Happy Raksha Bandhan

बहन भाई की यारी, सारी दुनिया पे भारी...Happy Raksha Bandhan

कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे और तुम जियो हज़ारो साल,

On this Raksh Bandhan bhaiya, make me माला माल

भाई बड़ा हो तो नो टेंशन, भाई छोटा हो तो टेंशन ही टेंशन...Happy Raksha Bandhan

जान कहने वाली कोई गर्लफ्रेंड हो या ना हो

लेकिन ओय हीरों कहने वाली एक बहन जरुर होनी चाहिए

महफ़िल हो या तन्हाई,

हर हाल में तुम्हारे साथ है ये भाई!

भाग भाई भाग, तेरे लूटने का दिन आ गया...Happy Raksha Bandhan

