अपने बोल्ड किरदार और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) एक बार फिर चर्चाओं में हैं. दरअसल, तापसी सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी एक्टिव रहती हैं और देश-दुनिया के मामलों को लेकर अपनी राय रखती रहती हैं. इस वजह से उन्हें कई बार ट्रोल (Troll) भी किया जाता है. इसी बीच हाल ही में अपने एक ट्वीट को लेकर उन्हें फिर से ट्रोल किया गया है. एक ट्रोलर ने उनसे पूछा कि क्या आप भारतीय हैं.

इस ट्रोलर को जवाब देते हुए तापसी ने कहा, "अब क्या तुम्हें भी मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे." आपको बता दें कि तापसी ने यह जवाब ट्रोलर को व्यंग करते हुए दिया. दरअसल, उन्होंने यह रिप्लाई एनआरसी (NRC) को लेकर दिया. एनआरसी (NRC) के तहत भारतीय नागरिकों को अपने डॉक्‍यूमेंट्स दिखाने होंगे ताकि वो यह साबित कर सकें कि वो भारत के ही नागरिक हैं.

वहीं एक अन्य ने तापसी को ट्रोल करते हुए लिखा, ''पैसों से याद आया कि आपको आपके कल के ट्वीट्स के लिए पैसे मिल गए ना?'' इस पर जवाब देते हुए तापसी ने लिखा, ''नहीं बहन... तुम्हारी ये बात मेरा ध्यान खींचने के लिए बहुत छोटी सी है और इसलिए मैंने अपनी डील को खत्म कर दिया. अगली बार अपनी सोच भी ऊंची रखना''.

No sister.... your quote was too low to buy my conscience so I cancelled the deal.

Agli baar quote ke saath saath soch bhi thodi oonchi karna. https://t.co/cklgoP07jp