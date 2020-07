पारंपरिक चीजों से ये महिलाएं बना रही हैं राखियां, कहा- यह PM के 'आत्मनिर्भर मिशन' को समर्थन का एक प्रयास

इसी बीच वाराणसी के एक स्वयं सहायक समूह की महिलाएं रक्षाबंधन के लिए पारंपरिक चीजों का इस्तेमाल कर राखी बना रही हैं. जिला शहरी विकास एजेंसी की जया सिंह ने इस बारे में बात करते हुए न्यूज एजेंसी एएनआी को बताया कि, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ''आत्मनिर्भर मिशन'' का समर्थन करने का प्रयास करते हुए महिलाएं ये राखियां बना रही हैं. उन्होंने बताया कि अब तक वो कुल 5,000 राखियां बांट चुके हैं और उन्होंने 50,000 राखियां बांटने का उद्देश्य रखा है''.

Women of a self-help group in Varanasi make rakhis using traditional items for #RakshaBandhan. Jaya Singh,District Urban Development Agency says,"This is an effort to support PM's 'Atmanirbhar Bharat' mission. We've already distrubuted around 5,000 rakhis&aim to make 50,000 more" pic.twitter.com/qPFNUVyZWF