World Ocean Day 2020: 8 जून को मनाया जाता है महासागर दिवस, देखें पानी में रहने वाले जीवों की शानदार Videos

दुनियाभर के देशों में हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस (World Ocean Day) मनाया जाता है और इस वजह से हम आज आपके लिए महासागर में रहने वाले जीवों की कुछ खूबसूरत वीडियोज लाए हैं. इन वीडियोज को आपको जरूर देखना चाहिए.

नेस फिशरी बोर्ड ने हाल ही में एक बहुत ही शानदार वीडियो शेयर किया है. वीडियो क्लिप में एक डॉल्फिन मछली को पकड़ने की कोशिश करते हुए नजर आ रही है. वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ''मछली की किस्मत अच्छी थी कि वह डॉल्फिन का भोजन बनने से बच गई''.

'The one that got away' - The Moray Firth is famous for it's salmon and dolphin populations. Our cameras captured footage of a lucky fish that had escaped 'the jaws of death' - rake marks from the dolphins teeth can be seen on its side @BBCSpringwatch@nature_scot@whalesorgpic.twitter.com/fmPTeFf3GY