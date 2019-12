Christmas Day: दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ क्रिसमस ट्री, ऊंचाई 24 फ्लोर जितनी और लगी हैं 9 लाख लाइट्स

ब्राजीलियाई शहर रियो डि जेनेरो में पारंपरिक व तैरते क्रिसमस ट्री, जिसे अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा ट्री माना जाता है. उसे रोशनी से सजाने के साथ ही म्यूजिकल शो और आतिशबाजियों के साथ उद्घाटित किया गया. इसे दिसंबर के त्योहारों की शुरुआत का संकेत माना जाता है.

एफे न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावशाली व धातु से बनी इस 230 फीट लंबी संरचना को शनिवार को रोड्रिगो डी फ्रीटास लैगून के ऊपर भिन्न-भिन्न तरह की रोशनी से रोशन किया गया. इसे रियो डी जेनेरो के दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में से एक माना जाता है.

रोशनी, म्यूजिकल शो और आतिशबाजी करीब सात मिनट तक चली, वहीं उद्घाटन के दौरान सैकड़ों दर्शक वहां मौजूद थे.

FESTIVE FACT: The largest floating Christmas tree in the world is in Rio de Janeiro, Brazil and is 278 feet tall! pic.twitter.com/9Bc9rubUKS