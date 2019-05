PM की रेस में मुलायम सिंह? अखिलेश यादव बोले- अच्छा होगा, अगर नेताजी को प्रधानमंत्री बनने का सम्मान मिले

समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) के प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल होने के सवाल पर उनके बेटे और सपा (Samajwadi Party) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जवाब में स्पष्ट तौर पर न तो ना कहा और ना ही हां कहा. न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा, 'हमारा गठबंधन भारत को नया प्रधानमंत्री देना चाहता है. जब अंतिम नतीजे सामने आ जाएंगे, तब पार्टी प्रधानमंत्री पद के बारे में तय करेगी. अच्छा होगा, यदि नेताजी को यह सम्मान मिलता है, लेकिन मुझे लगता है, वह संभवतः प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल नहीं हैं."

साथ ही उन्होंने कहा, 'मैं लोकसभा में SP के सांसदों की संख्या को बढ़ाना चाहता हूं. मैं उन लोगों में शुमार होना चाहता हूं, तो देश का नया प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं. मैं चाहता हूं कि केंद्र की अगली सरकार के गठन में उत्तर प्रदेश का योगदान हो.'

A Yadav on being asked if Mulayam Singh Yadav will be a PM candidate: Our alliance wants to give India a new PM. Party will decide about the PM when final seat tally is out. It'll be good if Netaji gets the honour (to be PM) but I feel he is probably not in prime ministerial race pic.twitter.com/K2qIHk9sEx