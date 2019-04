VIDEO: ऑन कैमरा बीजेपी नेता ने पुलिस अधिकारी को दी धमकी, कहा- तुम मेरी हिट लिस्ट में हो

उत्तर प्रदेश के कानपुर में सोमवार को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के वोटिंग के दौरान एक बीजेपी नेता पुलिस अधिकारी को धमकाते हुए कैमरे में कैद हुआ है. सुरेश अवस्थी नामक बीजेपी नेता पुलिस अधिकारी को धमकाते नजर आ रहे हैं. इतना ही नहीं, सुरेश पुलिस वाले को कहते हैं कि वह उनके हिटलिस्ट में हैं और वह वोटिंग के बाद उन्हें देख लेंगे. बीजेपी नेता की ये धमकी और बदतमीजी कैमरे में कैद हो गई और अब उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में बीजेपी नेता को सर्किल ऑफिसर को धमकाते हुए सुना जा सकता है. वीडियो में बीजेपी नेता सुरेश अवस्थी पुलिस वाले से बहस करते दिख रहे हैं और पुलिस उन्हें बार-बार समझाने की कोशिश करती है. वीडियो में सर्किल अधिकारी को बीजेपी नेता कहते हैं 'मैं तुम्हें कल देख लूंगा, तुम मेरे हिट लिस्ट में हो.'

इतना ही नहीं, अवस्थी अधिकारी को धमकी देते हुए भी सुना जा सकता है, जिसमें वह अधिकारी को आंख मिलाकर बात न करने की चेतावनी देता है. वब कहते हैं कि तुम मेरी तरफ मत देख, तुम मेरी आंख की तरफ मत देख. तू मेरी हिट लिस्ट में है, कल के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा. हालांकि, इसके बाद सर्किल अधिकारी कहते हैं कि जो करना हो कर लेना.

#WATCH BJP leader Suresh Awasthi threatens Circle Officer in Kanpur after an argument over a polling agent, says 'I will see you tomorrow, you are on my hit list'. Mayor Pramila Pandey was also present. A case has been registered against Awasthi pic.twitter.com/3wE5uawQ33