नाराज भाजपा सांसद उदित राज बोले, 'केजरीवाल फोन पर हंस रहे थे, 4 महीने पहले चेतावनी दी थी कि...'

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) के लिए बीजेपी द्वारा टिकट न मिलने पर नाराज सांसद उदित राज ने पार्टी से इस्तीफा देने की धमकी दी है. एनडीटीवी से बात करते हुए उदित राज ने बताया, ''कल केजरीवाल का कॉल आया था. आज मैंने कॉल किया था वो हंस रहे थे कि उन्होंने 4 महीने पहले मुझे चेतावनी दी थी कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा. मैंने उनसे पूछा कि उन्हें कैसै पता था? राहुल गांधी ने भी 2 बार पार्लियामेंट में कहा था कि आप गलत पार्टी में हैं. उसे छोड़ दीजिए.'' उत्तर पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद उदित राज (Udit Raj) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकांउट हैंडलर नाम से चौकीदार शब्द हटा लिया है.

I am waiting for ticket if not given to me I will do good bye to party

ट्विटर पर उन्होंने अब सिर्फ डॉ. उदित राज, एमपी ही लिखा है. उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काटा जा सकता है. उदित ने मंगलवार की सुबह कुल तीन ट्वीट किए. पहले ट्वीट में में उन्होंने लिखा, 'मुझे अब भी उम्मीद है कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र और भाजपा से नामांकन दाखिल करूंगा जहां से मैंने कड़ी मेहनत की है और खुद को साबित किया है. मुझे उम्मीद है कि मैं खुद बीजेपी छोड़ने को मजबूर नहीं होऊंगा.'

I still hopeful that I will file nomination from my constituency and BJP where I have worked hard and proved my metal.



I hope I will not be forced to leave BJP by BJP itself