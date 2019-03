UP के लिए BJP ने किया स्टार प्रचारकों का ऐलान: 40 नेताओं की लिस्ट में लालकृष्ण आडवाणी का नाम नहीं

भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 2014 के नतीजे दोहराने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है. बीजेपी ने 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में जीत का परचम लहराने के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार कर ली है. लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर भाजपा ने उत्तर प्रदेश के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम हैं, मगर लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं है.

बीजेपी की उत्तर प्रदेश के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और उमा भारती का नाम है. मगर 40 स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में लालकृष्ण आडवाणी का नाम नहीं है. इतना ही नहीं, इसमें मुरली मनोहर जोशी का नाम भी गायब है. बता दें कि बीजेपी ने इस बार लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को टिकट नहीं दिया है. एलके आडवाणी गांधीनगर से सांसद हैं, मगर इस बार उनकी जगह बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को टिकट दिया गया है.

BJP has released list of star campaigners for #LokSabhaElections2019 for UP. PM Narendra Modi, Amit Shah, Rajnath Singh, Nitin Gadkari, Arun Jaitley, Sushma Swaraj, Uma Bharti feature on the list. Names of LK Advani & Murli Manohar Joshi missing from the list 40 star campaigners