BJP की एक और लिस्ट जारी- मेनका गांधी, मनोज सिन्हा सहित 39 उम्मीदवारों के नाम, जानें कौन कहां से लड़ेगा चुनाव

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट (BJP List) जारी की. बीजेपी की इस लिस्ट (BJP List) में मनोज सिन्हा, मेनका गांधी, वरुण गांधी, वीरेंद्र सिंह मस्त, रीता बहुगुणा जोशी सहित 39 लोगों का नाम शामिल है. बीजेपी की इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों को शामिल किया गया है.

