पोलिंग बूथ पर धक्का देकर BJP उम्मीदवार भारती घोष को जमीन पर गिराया, छलके आंसू, टीएमसी पर लगा आरोप

पश्चिम बंगाल से भाजपा (BJP) उम्मीदवार और पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष (Bharati Ghosh) के साथ रविवार को घाटाल संसदीय क्षेत्र के केशपुर मतदान केंद्र के बाहर कथित तौर पर धक्का मुक्की और मारपीट की गई. समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक उनकी गाड़ियों के काफिले पर भी हमला किया गया, जिसमें शीशे तक टूट गए. उनके साथ मारपीट की घटना उस वक्त हुई जब वे छठे चरण के मतदान के दौरान पोलिंग एजेंट के साथ मतदान केंद्र में घुसने की कोशिश कर रही थीं. कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस की महिला समर्थकों ने घेरकर भारती के साथ मारपीट की और जमीन पर गिरा दिया. भारती इस घटना के बाद रोती हुई भी दिखाई दीं. बीजेपी ने इस घटना के लिए तृणमूल कांग्रेस समर्थकों को जिम्मेदार ठहराया है. वहीं चुनाव आयोग (Election Commission) ने भारती द्वारा मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन ले जाने और वीडियो बनाने पर रिपोर्ट तलब की है.

West Bengal: Vehicles in BJP Candidate from Ghatal, Bharti Ghosh's convoy vandalized. BJP has alleged that TMC workers are behind the attack pic.twitter.com/xdsJNkKhV8