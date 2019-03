मायावती का निशाना: पिछले चुनाव में PM मोदी 'चायवाले' थे, अब 'चौकीदार' बन गए, शाबाश! BJP के शासन में क्या बदलाव आया है

बसपा प्रमुख मायावती (Mayawati) ने भारतीय जनता पार्टी के 'मैं भी चौकीदार' चुनाव अभियान को लेकर निशाना साधा है. मायावती ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी (PM)पिछले पिछले चुनाव में 'चायवाले' थे, अब वह 'चौकीदार' बन गए हैं. भाजपा (BJP)के शासन में गजब का बदलाव आया है. बसपा सप्रीमो ने ट्वीट किया, 'भाजपा के 'मैं भी चौकीदार' कैम्पेन के लॉन्च होने के बाद पीएम मोदी और अन्यों ने अपने टि्वटर हैंडल के साथ 'चौकीदार' लगा लिया. पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी चायवाले थे, अब वह चौकीदार हो गए हैं. भाजपा के शासन में भारत में क्या बदलाव आया है, शाबाश!'

मायावती से पहले ‘मैं भी चौकीदार' अभियान का सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने और उपहास उड़ाया था. राफेल का मुद्दा उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मोदी 'पकड़े' जाने पर पूरे देश को चौकीदार में बदलने का प्रयास कर रहे हैं जबकि प्रियंका ने कहा कि चौकीदार सिर्फ अमीरों के लिये हैं, गरीबों के लिये नहीं. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, 'उनकी (प्रधानमंत्री) मर्जी, अपने नाम के आगे क्या लगाएं. मुझे एक किसान भाई ने कहा कि देखिये चौकीदार तो अमीरों के होते हैं, हम किसान तो अपने खुद चौकीदार होते हैं.' नाव पर ‘गंगा यात्रा' के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करने के बाद प्रियंका ने यह बात कही.

After BJP launch 'Mai Bhi Chowkidar' campaign, PM Modi & others added the prefix 'Chowkidar' to their Twitter handles. So now Narendra Modi is Chowkidar & no more a 'Chaiwala' which he was at the time of last LS election. What a change India is witnessing under BJP rule. Bravo!